Yıl sonu sergisini kuvvetli rüzgar vurdu, çadırlar devrildi: 6 yaralı - Haberler

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Yıl sonu sergisini kuvvetli rüzgar vurdu, çadırlar devrildi: 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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Yıl sonu sergisini kuvvetli rüzgar vurdu, çadırlar devrildi: 6 yaralı

AYDIN'ın Didim ilçesinde dün akşam kuvvetli rüzgar etkili olurken, Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı yıl sonu sergisinde stant ve çadırlar devrildi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde dün akşam kuvvetli rüzgar etkili olurken, Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı yıl sonu sergisinde stant ve çadırlar devrildi. Sergiyi gezmeye gelen 1'i yabancı uyruklu 6 kişi, üzerlerine devrilen malzemelerle yaralandı.

Didim Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı el sanatı ürünleri için Kent Meydanı'nda sergi açıldı. Sergiye yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler de ilgi gösterdi. İlçede dün saat 19.30 sıralarında başlayan ve saatteki hızı 54 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgarda, sergideki stant ve çadırlar devrildi. Bu sırada sergiyi gezmeye gelen 6 kişi, üzerlerine devrilen malzemelerle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına çadır demiri isabet etmesiyle ağır yaralanan Hollanda uyruklu Petra Yılmaz da ambulansla Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel hastaneye sevk edildi.Öte yandan kuvvetli rüzgarla yaşanan panik anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

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