Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 70'i Aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ilk kez yüzde 70'in üzerine çıktı. Yıl sonu dolar kuru beklentisi de 19 seviyesini aştı. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi, bir önceki anket döneminde 18,99 TL iken bu anket döneminde 19,65 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 20,92 TL'den 22,03 TL'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ilk kez yüzde 70'in üzerine çıktı. Yıl sonu dolar kuru beklentisi de 19 seviyesini aştı. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi, bir önceki anket döneminde 18,99 TL iken bu anket döneminde 19,65 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 20,92 TL'den 22,03 TL'ye yükseldi.

TCMB, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını bugün yayınladı. Yıllık enflasyon ve dolardaki artış beklentisinin yükseldiği anket sonuçları şöyle:

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken bu anket döneminde yüzde 70,60; 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken bu anket döneminde yüzde 41,99; 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 oldu.

2022 yılı ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde; TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,72 olasılıkla yüzde 30,00-36,99 aralığında, yüzde 28,16 olasılıkla ise yüzde 44,00-50,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise katılımcıların yüzde 26,47'sinin beklentileri yüzde 37,00-43,99 aralığında, yüzde 29,41'inin beklentileri yüzde 44,00-50,99 aralığında oldu.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde; TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,05 olasılıkla yüzde 22,00-25,99 aralığında, yüzde 27,63 olasılıkla ise yüzde 26,00'dan fazla artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde; katılımcıların yüzde 21,21'inin beklentileri yüzde 18,00-21,99 aralığında, yüzde 39,39'unun beklentileri yüzde 22,00-25,99 aralığında, yüzde 21,21'inin beklentileri ise yüzde 26,00'dan fazla oldu.

FAİZ BEKLENTİSİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olmuştu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu.

BEKLENTİ DOLARIN YÜZDE 22'Yİ AŞACAĞI YÖNÜNDE

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi, bir önceki anket döneminde 18,99 TL iken bu anket döneminde 19,65 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 20,92 TL ve 22,03 TL oldu.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİSİNDE HAFİF ARTIŞ

Katılımcıların gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) 2022 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 3,6 iken bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşmişti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde değişmeyerek yüzde 3,8 olarak kaldı.