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Yıkmak istedikleri ev, baba ve oğlunun üzerine çöktü

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Yıkmak istedikleri ev, baba ve oğlunun üzerine çöktü

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde yıkmak istedikleri evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Mehmet Kaya ile oğlu Sadi Kaya yaralandı.

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde yıkmak istedikleri evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan  Mehmet Kaya ile oğlu Sadi Kaya yaralandı.

?Tomarza ilçesi Üçkonak Mahallesi'nde Mehmet Kaya ile oğlu Sadi Kaya, kendilerine ait kullanılmayan eski köy evini yıkarken çatının bir bölümü çöktü. Baba ve oğlu, enkaz altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından göçük altından çıkarılan Mehmet Kaya ile Said Kaya, Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Mehmet Kaya, Jandarma, Baba, Güncel, Haberler

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