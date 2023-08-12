Yıkımı devam eden ağır hasarlı apartman ortadan ikiye ayrıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, çalışmaların sürdürüldüğü 8 katlı Öz Teknik Sitesi'nin C bloğu ortadan ikiye ayrıldı.

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Diyarbakır'da binlerce bina hasar gördü. Yaraların sarılması için hız kesmeden devam eden çalışmalar, ağır hasarlı binaların yıkılmasıyla sürüyor. Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde depremde ağır hasar gören Öz Teknik Sitesi'nin yıkım çalışmaları 2 hafta önce başlamıştı. Yıkımı devam eden sitenin C bloku çalışma esnasında ortadan ikiye ayrıldı.

Yürekleri ağza getiren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.