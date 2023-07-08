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Yıkım sırasında devrilen duvarın altına kalan işçi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yıkım sırasında devrilen duvarın altında kalan bir işçi yaralandı. İşçi, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yıkım sırasında devrilen duvarın altına kalan işçi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye mahallesinde meydana gelen olayda yıkım sırasında devrilen duvarın altına kalan işçi yaralandı.

Olay saat 18.30 sıralarında Hamidiye mahallesi Azizler Sokakta bulunan metruk binada meydana geldi. Yıkım işçisi İhsan Y.(65), balyozla metruk binayı yıkmaya başladı. Yıkım sırasında devrilen duvarın altında kaldı. Yaralı, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yaralı işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Güncel

Hamidiye İnegöl Bursa Güncel Haberler

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