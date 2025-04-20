Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde büyük paniğe neden oldu
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Halı sahada infial yaratan görüntü! Kamera saniye saniye kaydetti

Yıkım Sırasında Bina İş Makinesinin Üzerine Devrildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 6 katlı bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi. İş makinesi hasar görürken, operatör kazayı yaralanmadan atlattı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde 6 katlı bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi. İş makinesi hasar görürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karasu İlçesi Plaj Caddesi'nde devam eden kentsel dönüşüm kapsamında 6 katlı bir binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım sırasında bina, iş makinesinin üzerine devrildi. Hasar gören iş makinesinin operatörü Kemal Yıldırım, şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Yaşananlar, cep telefonuyla kayda alındı.

Operatör Kemal Yıldırım, "Bina çürüktü kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. İş makinasında hasar oluştu. İnsanlar kentsel dönüşüme duyarlı olsunlar kimsenin canı gitmesin" dedi.

Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya)

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.