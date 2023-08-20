YIKIM SIRASINDA AĞIR HASARLI BİNA ÇÖKTÜ; İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ ENKAZ ALTINDA KALDI

GAZİANTEP'te 4 katlı ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'te, Üniversite Bulvarı'ndaki 4 katlı ağır hasarlı bina için yıkım kararı verildi. Kontrollü yıkım sırasında bina, bir anda çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, operatörü kurtarılmak için çalışma başlattı. (DHA)