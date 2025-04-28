Yıkılma Tehlikesindeki Bina İçin Önlem Alındı: 'Çocuklarım İçin Tedirginim'

Yıkılmayla karşı karşıya kalan binaya kaya ve topraklı önlem

Bina sakini: "Kendim için değil, çocuklarım için tedirginim"

"İstinat duvarımızın yapılmasını, korkusuz ve huzurlu şekilde yaşamak istiyoruz"

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, bir inşaatın temel kazısının yanında bulunan 4 katlı binanın çöken istinat duvarı toprak ve kayalarla desteklendi. Olay günü tahliye edilen aileler, alınan önlemlerin ardından yeniden evlerine döndü.

Dairesinde oturan bina sakini, "Kendim için değil, çocuklarım için tedirginim. Burada temel kazılana kadar bizim hiçbir sıkıntımız yoktu. İstinat duvarımızın yapılmasını, korkusuz ve huzurlu şekilde yaşamak istiyoruz" dedi.

Olay, 25 Nisan gecesi 32 Evler Mahallesi 825. Sokak'ta meydana geldi. Bir inşaat alanında temel kazısı sırasında, hemen yanındaki 4 katlı binanın istinat duvarı çökmeye başladı. Sesleri duyan vatandaşlar korkuyla binayı boşalttı. Olayın ardından bölgeye gelen ekipler, çökme tehlikesi altındaki binanın elektrik, su ve doğalgaz bağlantılarını kesti. Çökmenin ardından geçen 3 gün içinde, istinat duvarının daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla inşaat temelinin olduğu bölgeye kaya ve toprak dökülerek önlem alınmaya çalışıldı.

"Tedirginim"

Bina sakinlerinden Atakan Akbulut, dairesine tedirginlikle geri döndüğünü belirterek, "Yetkililer, istinat duvarının öne gelmemesi için yaklaşık 50 kamyon ağır malzeme yüklediler. Üniversitelerden akademisyenler geldi, istinat duvarının yenilenmesi için çalışmalar başladı. Çalışmaların akabinde duvarı yenileyecekler. Binayı çok sayıda bilirkişi inceledi ve bir problem olmadığını söylediler, oturulabilir kararı verdiler ama toprakla beraber bizim alt yapımızda çöktü. Elektrik, su, doğal gaz yapıdan ayrıldı, onlarda bir iki gün içinde yapıldı. Dün akşamdan itibaren herkes kedi evinde kaldı. Şuanda istinat duvarının yenilenmesi gündemde ve onun yapılmasını bekliyoruz" dedi.

"Buraya ne olacağı belli değil"

Tedirginliğinin özellikle çocukları için olduğunu vurgulayan Akbulut, "Buraya ne olacağı belli değil. Bina olacak mı olmayacak mı buna yetkililer karar verecek. Şu anda 8 dairede yaklaşık 42 kişi yaşıyor. 1999 depremini gördük, alışkınız ama kendim için değil çocuklarım için tedirginim. Neticede istinat duvarı tam yapılmış durumda değil. Temel kazılana kadar bizim hiçbir sıkıntımız yoktu. İstinat duvarımızın yapılmasını, korkusuz ve huzurlu şekilde yaşamak istiyoruz" diye konuştu.