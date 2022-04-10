Yıkılma tehlikesi olan 42 metrelik minare, 5 günde parça parça kesildi

DERİK, MARDİN (DHA) - MARDİN'in Derik ilçesinde zeminindeki çökme nedeniyle eğim oluşan 42 metre uzunluğundaki minare, 5 günde bölümler halinde kesilip parçaları da vinçle indirilerek yıkıldı.

Derik ilçesi kırsal Boyaklı Mahallesi camisinin 8 ay önce yapılan 42 metre uzunluğundaki minaresinde zemindeki çökme nedeniyle eğim oluştu. Eğimi fark eden muhtar Faruk Kızıl, minarenin yıkılma ihtimaline karşı çevresindeki evleri tahliye ederek, durumu kaymakamlık ve belediyeye bildirdi. Bunun üzerine minarenin yıkımı için Gaziantep'ten bir ekip getirildi. Çevresinde evler olduğu için minarenin normal yıkım yerine parça parça kesilmesine karar verildi. Bu tür yıkımlar için getirilen özel testere tarafından bölümler halinde kesilen ve parçaları da vinçle indirilen minarenin 5 günün sonunda yıkımı tamamlandı. Yıkımı yapan ekipten Ahmet Yıldız, bu yöntemle herhangi bir yere zarar vermeden, minareyi keserek aşağı indirdiklerini söyledi.