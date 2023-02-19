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YIKILAN OTELİN ORTAĞI İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI

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YIKILAN OTELİN ORTAĞI İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan şiddetli depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan şiddetli depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Bir yolcusunu karşılamak için İstanbul Havalimanı'na gelen otelin ortaklarından Nazan Bağcı'ya polis kimlik kontörlü yaptı. Kontrolde Bağcı'nın depremde Adıyaman'da yıkılan Bozdoğan Oteli'nin ortağı olduğu ortaya çıktı. Adıyaman 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan arandığı tespit edilen Bağcı polis tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Havalimanı Kahramanmaraş Adıyaman Güncel Haberler

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