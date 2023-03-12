Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bölümü yıkılan Galeria İş Merkezi'nin altındaki marketin deprem anındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.

Galeria İş Merkezi ve üstündeki 4 bloklu sitenin bir bölümünün yıkılmasıyla ilgili soruşturma dosyasına yıkımın yaşandığı geceye ilişkin kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri ile önceden çekilen bazı fotoğraflar da eklendi.

Deprem anına ilişkin kaydedilen bir görüntüde yıkımın yaşandığı iş merkezinin üstündeki bir bloğun çökmesiyle altında bulunan marketteki camların patlaması, ürünlerin dışarı fırlaması ve etrafı toz kaplaması yer alıyor.

Soruşturma dosyasına Galeria İş Merkezi'nin altında bulunan spor salonunda yer alan yüzme havuzuna ilişkin bir fotoğraf da eklendi.

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen, söz konusu spor salonunda üyelik kaydı bulunan M.K'nin ifadesinde, "Yüzme havuzunun bulunduğu kısımda hiçbir kolon yer almamaktadır." dediği öğrenilmişti.