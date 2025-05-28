Yıkılan Dekoratif Beton Kemer, Çocuk Doktoru ve Eşinin Hayatına Mal Oldu

Yıkılan Dekoratif Beton Kemer, Çocuk Doktoru ve Eşinin Hayatına Mal Oldu
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İzmir'in Menemen ilçesinde gerçekleşen trajik olay sonrasında hayatını kaybeden çocuk doktoru Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde dekoratif beton kemerin yıkılması sonucu hayatını kaybeden çocuk doktoru Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.

Baltacı çifti için Gölbaşı Merkez Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene, çiftin ailesi ve yakınları ile Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı katıldı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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