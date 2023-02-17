Yıkılan binanın enkazında kalan 5 kişilik aile 8 saat sonra güvercinleriyle kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan aile, ekiplerce 8 saat sonra güvercinleriyle kurtarıldı.

Atatürk Bulvarı'nda 5 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Necmettin (41), eşi Aysel, çocukları Elif (10), Edanur (8) ve Yiğit Kerem Yenice (2) ile 25 güvercinleri, depremde enkaz altında kaldı.

Ekipler, Yenice ailesi ile güvercinlerinden bazılarını yıkılan binanın enkazından depremden 8 saat sonra kurtardı. Yıkılan binalarının yanındaki boş alanda kurulan çadırda kalan Yenice ailesinin yanından ayrılmayan güvercinler, enkazın üzerinde dolaşıyor.

Necmettin Yenice, AA muhabirine, oturdukları binanın aile apartmanı olduğunu, 16 yakınının enkaz altına hayatını kaybettiğini söyledi.

Deprem anında eşiyle aynı odada olduğunu belirten Yenice, "Çocuklarım ayrı odada yatıyordu. Deprem sarsıntısında hemen çocukların odasına koştum. Çocuklarımı altıma aldım. Aşağıya uçtum. Ondan sonra hiçbir şey hatırlamıyordum. En son anneme babama bağırıyordum. Aile apartmanı olduğu için alt katlarda oturuyorlardı." dedi.

Depremde ayağının kırıldığını ve koltuk değnekleri kullandığını anlatan Yenice, "Depremde anne babam da yaşamını yitirdi. Devletten yardım istiyorum. Aileme bakmam gerekiyor. Çalışırsam kendi yağımızda kavrulur gideriz." ifadesini kullandı.

Yenice, binalarının damında 25 güvercin beslediklerini dile getirerek, "Yarısı gitti. Beni kurtardıkları an, kurban olduğum Allah, kapıyı açtıklarında kuşlarla birlikte çıktım. Onlar da enkazı terk etmedi. 10-15 tane kaldı. Allah kimsenin başına vermesin. Allah devlete zeval vermesin." diye konuştu.