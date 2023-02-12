YIKILAN BİNANIN DUVARINDA DÜĞÜN FOTOĞRAFI ASILI KALDI Güncel Haberler ADIYAMAN'da depremde yıkılan bir binanın duvarında asılı kalan çerçeveli düğün fotoğrafı, objektiflere yansıdı. ADIYAMAN'da depremde yıkılan bir binanın duvarında asılı kalan çerçeveli düğün fotoğrafı, objektiflere yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelip, 10 ili vuran depremin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar sırasında yıkımın boyutu ile depremzedelerden geriye kalanlar, fotoğraf karelerine yansıyor. Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Zümrüt Apartmanı A blok enkazında bir duvarda asılı duran çerçeveli düğün fotoğrafı dikkati çekti. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› YIKILAN BİNANIN DUVARINDA DÜĞÜN FOTOĞRAFI ASILI KALDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.