YIKILAN BİNANIN DUVARINDA DÜĞÜN FOTOĞRAFI ASILI KALDI
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ADIYAMAN'da depremde yıkılan bir binanın duvarında asılı kalan çerçeveli düğün fotoğrafı, objektiflere yansıdı.
ADIYAMAN'da depremde yıkılan bir binanın duvarında asılı kalan çerçeveli düğün fotoğrafı, objektiflere yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelip, 10 ili vuran depremin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar sırasında yıkımın boyutu ile depremzedelerden geriye kalanlar, fotoğraf karelerine yansıyor. Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Zümrüt Apartmanı A blok enkazında bir duvarda asılı duran çerçeveli düğün fotoğrafı dikkati çekti. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel