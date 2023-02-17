Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıkılan binalardan karot ve demir örnekleri alınıyor

Güncel Haberler

- Yıkılan binalardan karot ve demir örnekleri alınıyor Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazından karot ve demir örnekleri alınıyor.

- Yıkılan binalardan karot ve demir örnekleri alınıyor

ADIYAMAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazından karot ve demir örnekleri alınıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, dışarıdan görevlendirilen savcıların gözetiminde, binaların yıkılış nedeninin belirlenmesi amacıyla binalardan karot ve demir örnekleri alınıyor.

Depremde yıkılan ve arama kurtarma çalışmaları tamamlanan binalardan karot ve demir örnekleri alan ekipler, numuneleri laboratuvar ortamında analiz ettikten sonra binaların yıkımına neden olan unsurları tespit edecek.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Adıyaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title