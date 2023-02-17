Yıkılan binalardan karot ve demir örnekleri alınıyor Güncel Haberler - Yıkılan binalardan karot ve demir örnekleri alınıyor Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazından karot ve demir örnekleri alınıyor. - Yıkılan binalardan karot ve demir örnekleri alınıyor ADIYAMAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazından karot ve demir örnekleri alınıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, dışarıdan görevlendirilen savcıların gözetiminde, binaların yıkılış nedeninin belirlenmesi amacıyla binalardan karot ve demir örnekleri alınıyor. Depremde yıkılan ve arama kurtarma çalışmaları tamamlanan binalardan karot ve demir örnekleri alan ekipler, numuneleri laboratuvar ortamında analiz ettikten sonra binaların yıkımına neden olan unsurları tespit edecek. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Adıyaman Güncel Haberler

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