Yıkılan binada ablası, eniştesi ve 2 yeğeni öldü, diğer yeğeni Mehmet'i arıyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binada ablası, eniştesi ve yeğenlerinden 2'sini kaybeden Salman Dönekli (39), enkaz kaldırılmasına rağmen, yeğenlerinden en küçüğü olan Mehmet Düşünmez'e (13) ulaşamadı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binada ablası, eniştesi ve yeğenlerinden 2'sini kaybeden Salman Dönekli (39), enkaz kaldırılmasına rağmen, yeğenlerinden en küçüğü olan Mehmet Düşünmez'e (13) ulaşamadı. Dönekli, "Yeğenimin cenazesini bulmadan buradan ayrılıp kendimize yeni bir hayat kurmak içimizden gelmiyor. Cenaze bulunmadan hiçbir yere gitmeyi de düşünmüyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki depremde yeni evli Fatma (29)- Salman Dönekli çiftinin evi de ağır hasar gördü. Kasap Salman Dönekli, eşiyle birlikte evden çıktı. Ardından da yakındaki anne ve babasının evine gitti. Hasar gören evden anne ve babasını çıkartıp, güvenli bir noktaya taşıyan Salman Dönekli, ardından ablası Fatma Düşünmez'in (43) oturduğu Trabzon Bulvarı'ndaki Has-El Sitesi'ne gitti. Ancak, ablasının evinin de bulunduğu 10 katlı B bloğun tamamen çöktüğünü gören Dönekli, çevredekilerle kurtarma çalışmasına başladı. Dönekli, beraberindekilerle birlikte 15 kişiyi sağ kurtardı. Depremin 14'üncü gününde ise kurtarma ekipleri Dönekli'nin ablası Fatma Düşünmez, eniştesi Ahmet Düşünmez (49) ve yeğenlerinden Helin Düşünmez (22) ve Elçin Düşünmez'in cansız bedenlerine (17) ulaştı.

Yeğeninin deprem anında evde olup olmadığını bilmediklerini söyleyen Dönekli, "Ne cenazesini bulamadık ne canlısını kucaklayabildik. Enkaz tamamen kaldırıldı ama yeğenim yok. Bir ümit, deprem anında evde olmama ihtimalini düşünüyoruz. Bir yandan depremin şokunu, ailemizi kaybetmenin üzüntüsünü, çadırda yaşamanın zorluklarını yaşarken bir yandan da yeğenimi aramakla uğraşıyoruz. Yetkililere sesleniyorum, yeğenimin cenazesini bulmadan buradan ayrılıp kendimize yeni bir hayat kurmak içimizden gelmiyor. Cenaze bulunmadan hiçbir yere gitmeyi de düşünmüyoruz. Allah rızası için yardım edin" diye konuştu.