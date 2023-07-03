Adıyaman'da yıkık halde bulunan bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

- Yıkık binada çıkan yangın korkuttu

ADIYAMAN - Adıyaman'da yıkık halde bulunan bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında bulunan yıkık bir binada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının etrafta bulunan binalara sıçrama ihtimalinden dolayı panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.