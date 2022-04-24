YILDIRIM, BURSA (İHA) - - Yiğitler dönüşüyor, Bursa güzelleşiyor

BURSA - Bursa'yı daha sağlıklı bir geleceğe taşımak için kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım'ın Yiğitler Mahallesi'ndeki dönüşüm projesi kapsamında yıkım çalışmalarına hız verdi.

Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, birinci derece deprem kuşağında olan Bursa'nın depreme karşı daha güvenli kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi. Zaman içinde yıpranan fiziksel ve sosyal çöküntü alanlarının iyileştirerek, depreme dayanıklı konutlarla Bursalılara güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım'ın Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl Mahallelerini kapsayan kentsel dönüşümün projesinde yıkımlara devam ediyor. Toplam 6,19 hektar alanı kapsayan üzerinde 184 yapı ve 350 hak sahibinin bulunduğu 3 bölgeden oluşan kentsel dönüşüm projesinin birinci bölgesinde yapılacak 9425 metrekare alanlı birinci etapta vatandaş görüşmeleri tamamlandı. Alanda 22 adet yapı ve toplam 62 hak sahibi bulunurken, hak sahipleri ile yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanan vatandaşlara ait 9 adet binanın yıkımı tamamlanırken, 13 adet binanın yıkım çalışmaları da devam ediyor. Bu arada proje alanı içindeki binası yıkılan taşınmaz sahiplerinin hepsi kira yardımlarından yararlanıyor.

Yerinde dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'vatandaşların gönlünü alarak, yaşadıkları yerlerde ve hızlı' temel ilkesiyle hazırladığı kentsel dönüşüm modeli ile çarpık yapılaşmadan arındırılacak bölgeye çağdaş bir görünüm kazandıracak. Zemin artı 7 kat olarak, 4 bloktan oluşan toplam 104 daire ve 17 dükkanın yapılacağı 1. Etap Yapım İhalesi 27 Nisan 2022 Çarşamba gerçekleştirilecek ve inşaatın 540 günde tamamlanması planlanıyor. Birinci etapta ihale projesi kapsamında hak sahibi vatandaşlara toplam 65 daire ve 2 dükkan verilecek. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 2. Etap proje alanı ile ilgili olarak kıymet takdir uzlaşma ve uygulama çalışmaları da devam ediyor.

Kar amacı yok

Yarınların daha aydınlık, güvenli ve güzel olması için 'Dönüşüm Büyükşehirle Başlar' diyerek yola çıktıklarını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreci, vatandaş odaklı bir anlayışla, kar amacı gütmeyen, karşılıklı güven ilişkisine dayalı bir model ile başlattık. Kentsel dönüşümü fırsata çevirmek artık vatandaşlarımızın elinde. Depreme karşı, başta hak sahipleri olmak üzere, aile fertleri, mahallede yaşayan akraba ve komşularının da yaşamlarını dikkate alarak sürecin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için vatandaşlarımızın olumlu geri dönüşlerini alabilmek bizim için çok değerli. Proje hem Yıldırım'a değer katacak, hem de bölge halkının yaşam kalitesini yükseltecek" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Güncel