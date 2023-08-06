Yığılca İlçe Emniyet Müdürlüğü Patpat Uygulamasına Başladı

Yığılca İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde patlat uygulamasına başladı.

Daha önce birçok kazanın meydana geldiği ve şehir içinde kullanımı yasaklanan patpat diye tabir edilen tarım aracının kullanıma ilçe genelinde artınca emniyet müdürlüğü harekete geçti. 7 Ağustos pazartesi günü itibariyle ilçe genelinde patpat ile dolaşan tüm araç sürücülerine cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

Araç sahiplerine ve sürücülere yapılan çağrıda ilçe merkezinde patpat uygulamasına başlanacak olup caddelere kesinlikle patpat park edilmesine müsaade edilmeyecek. Cadde üzerine çekilmiş olan patpatlar çekici yardımıyla otoparka çekileceği bildirildi. - DÜZCE