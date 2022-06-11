Yığılca Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı - Haberler

Yığılca Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı Düzce'nin Yığılca ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolaysıyla yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Düzce'nin Yığılca ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolaysıyla yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda açılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca el emeği, göz nuru hazırladıkları ürünler sergilendi. Yığılca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yıldıray Tosun sergi açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl açılan 114 kursta 3 bin 29 vatandaşa hizmet verildiğini ifade etti. Sergide açılan ebru sanatı standını gezen katılımcılar, ebru uygulaması yaparken cimnastik kursiyerleri tarafından zumba dans gösterisi sunuldu. Ayrıca Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen öğretmenler arası dijital fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi. Serginin açılışına Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Rasim Çam, AK Parti İlçe Başkanı Dursun Albayrak ve MHP İlçe Başkanı İlhan Yalçın, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı. AA / Gökhan Alkan - Güncel Hisarcık Yığılca Düzce Güncel Haberler

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