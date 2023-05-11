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Yığılca Dernekler Federasyonundan ziyaret

Yığılca Dernekler Federasyonundan ziyaret

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Yığılca Dernekler Federasyonu temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Fatih Altınkayık'ı makamında ziyaret etti.

Yığılca Dernekler Federasyonu temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Fatih Altınkayık'ı makamında ziyaret etti.

Altınkayık, Yığılca Dernekler Federasyonu temsilcileri ile Düzce Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fahri Altınkayık'ı makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınkayık, federasyon temsilcilerine teşekkür etti.

Daha sonra ziyarette, Yığılca hakkında bir süre sohbet edildi ve dernek temsilcileri çalışmalarını anlattı.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel

Hazine ve Maliye Bakanlığı Halkla İlişkiler Düzce Valiliği Fatih Güncel Haberler

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