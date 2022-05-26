Yığılca'da yük ve hafriyat taşımacılığı yapan şoförlere eğitim - Haberler

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Yığılca'da yük ve hafriyat taşımacılığı yapan şoförlere eğitim

AA - Gökhan Alkan - Güncel
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Yığılca'da yük ve hafriyat taşımacılığı yapan şoförlere eğitim

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yük ve hafriyat taşımacılığı yapan şoförlere eğitim verildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yük ve hafriyat taşımacılığı yapan şoförlere eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olası kazaların önüne geçmek amacıyla 1430 şoföre yönelik eğitim programı düzenlendi.

Yük ve hafriyat taşımacılığı yapan şoförler, trafik işaret levhaları, hız, araçların yüklenmesi, tonaj, takograf kullanımı, araç kullanma süreleri, şerit izleme ve değiştirme kuralları ile emniyet kemeri kullanımı konularında eğitimden geçirildi.

AA / Gökhan Alkan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Yığılca, Düzce, Güncel, Haberler

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