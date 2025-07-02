Yığılca'da Yaban Domuzları İçin Sürek Avı Düzenlenecek

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde, bahçelere girerek mahsule zarar veren yaban domuzlarına karşı sürek avı yapılacak. Avcılar Derneği Başkanı, domuzların tarım arazilerine verdiği zararların çiftçiler için büyük tehdit oluşturduğunu belirtti.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde vatandaşların bahçelerine girerek mahsule zarar veren yaban domuzlarına karşı "sürek avı" gerçekleştirileceği bildirildi.

Yığılca Avcılar Derneği Başkanı Kerem Kuş, yaptığı açıklamada, yaban domuzlarının özellikle mısır, fındık ve sebze tarlalarında yol açtığı hasarın boyutuna dikkati çekti.

Domuzların son dönemde ekili arazilere büyük zarar vererek çiftçilerin bir yıllık emeğini heba ettiğini anlatan Kuş, " Bu durum, ilçe ekonomimiz için de ciddi bir tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Düzenlenecek sürek avının temel amacının, bu zararı en aza indirmek ve çiftçilerin mağduriyetini gidermek olduğunu belirten Kuş, uygulamanın, Yığılca Kaymakamlığı, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve jandarma ekipleriyle hafta sonu koordineli şekilde hareket edilerek gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel
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