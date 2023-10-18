Yığılca'da vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı
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Yığılca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.
Yığılca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.
Ekipler cami, kıraathane, çay bahçesi, pazar yeri ve pastanelerde dolandırıcılık olaylarına karşı broşürler dağıttı.
Vatandaşları konuyla ilgili bilgilendiren ekipler, çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Güncel