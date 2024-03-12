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Yığılca'da Ramazan Yardımları Başladı

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtılmaya başlandı. Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere gıda paketleri hazırlandı. Vakıf personelince hanelere ulaştırılmaya başlanan yardımların ramazan boyunca süreceği öğrenildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtılmaya başlandı.

Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere gıda paketleri hazırlandı.

Vakıf personelince hanelere ulaştırılmaya başlanan yardımların ramazan boyunca süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Vakıf Düzce Güncel Haberler

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