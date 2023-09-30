Yığılca'da korsan taşımacılığın önüne geçmek için taksicilerle görüşüldü
Düzce'nin Yığılca ilçesinde Şoförler Odası Başkanı Sercan Çamlı, korsan taşımacılığın önüne geçmek adına ilçedeki taksici esnafıyla bir araya geldi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde Şoförler Odası Başkanı Sercan Çamlı, korsan taşımacılığın önüne geçmek adına ilçedeki taksici esnafıyla bir araya geldi.
İlçedeki bir restoranda düzenlenen toplantıda taksiciler, Çamlı'ya taşımacılık konusundaki beklentilerini iletti.
Çamlı, korsan taşımacılığın emek hırsızlığı olduğunu vurgulayarak, konunun kolluk kuvvetleri ile birlikte denetimler sayesinde ortadan kaldırılacağını söyledi.
Kaynak: AA / Güncel