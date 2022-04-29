Yığılca'da geleneksel iftar programı yapıldı

Yığılca Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

İftardan sonra konuşan Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, herkese katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Bir dahaki ramazan ayında da geleneksel iftarımızı devam ettireceğiz. Bayram için sokak ve caddelerimizi hazırlıyoruz. Belediye personelimizle tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." dedi.

Yığılca Müftüsü Ömer Aydın'ın yaptığı duanın ardından program sona erdi.

Programa, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, Düzcespor Başkanı Gökhan Kapoğlu, Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş, AK Parti Bolu İl Başkan Yardımcısı Fikret Çıracı, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.