Yığılca'da Fındık İşçilerini Taşıyan Patpat Devrildi: 4 Yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan patpat aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle gerçekleşti.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde fındık işçilerinin taşındığı patpat devrilirken, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yığılca'nın Sarıkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Ufuk Y. yönetimindeki fındık işçilerinin taşındığı patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada patpat sürücüsü Ufuk Y., Ali Y., Melek Y. ve Kibar Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin kaza yerindeki ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
