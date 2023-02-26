Yığılca'da cadde ve sokaklar temizleniyor Güncel Haberler Düzce'nin Yığılca ilçesinde cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürütülüyor. Düzce'nin Yığılca ilçesinde cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürütülüyor. Yığılca Belediyesine bağlı ekipler, Başkan Rasim Çam'ın talimatıyla cadde ve sokakları yıkamaya başladı. Ana caddeleri trafiğe kapatan ekipler, cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Atatürk Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklar, itfaiye araçlarının yardımıyla temizlenerek tozdan arındırıldı. Yığılca Belediye Başkanı Çam, yaptığı açıklamada, havaların güneşli gitmesini fırsat olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yıkama çalışmalarımızı yapıyoruz. Caddelerimizde biriken toz toprak, ekiplerimizin gayretiyle temizleniyor." dedi. Kaynak: AA / Güncel Rasim Çam Düzce Güncel Haberler

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