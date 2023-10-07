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Yığılca'da bulunan bitkin karaca doğal yaşam alanına bırakıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan bitkin haldeki karaca, köy sakinleri tarafından fark edilerek köpeklerden uzaklaştırıldı. Veteriner hekimler tarafından muayene edilen karaca, herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edildikten sonra doğal yaşam alanına salındı.