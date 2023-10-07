Yığılca'da bulunan bitkin karaca doğal yaşam alanına bırakıldı
Güncel Haberler
Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan bitkin haldeki karaca, köy sakinleri tarafından fark edilerek köpeklerden uzaklaştırıldı. Veteriner hekimler tarafından muayene edilen karaca, herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edildikten sonra doğal yaşam alanına salındı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde bitkin halde bulunan karaca, muayene edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Yoğunpelit köyüne inen karacayı fark eden köy sakinleri, hayvanın etrafını saran köpekleri uzaklaştırdı.
Karacayı da bölgeden uzaklaştıran köylüler, bir süre sonra köy çevresini kontrol ettiklerinde hayvanı bitkin halde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, muayene ettikleri karacanın vücudunda herhangi bir yaraya rastlamadı.
Karaca, kontrollerin ardından köyün yüksek kesimlerinde doğaya salındı.