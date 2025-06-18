Yığılca'da 'Acı Bal' Hasadı Tamamlandı

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki ormanlarda üretilen ve "acı bal" olarak bilinen balın hasadı tamamlandı.

Yörede orman gülü, komar gibi farklı adlarla da nitelendirilen balın üretim süreci yaklaşık 1 ay sürdü.

Balköy Kooperatifi Başkanı Turgut Ilgın, bal sağımı sırasında yaptığı açıklamada, hasadın bu yıl bereketli geçtiğini belirterek, "İlçemizde yaklaşık 1600 rakımda konuşlandırdığımız arılarımızın sağımındayız. Bereketli bir yıl geçiriyoruz. Daha önce hasat ettiğimiz arılarımızda ikinci hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Bu üretimin fiyatlara yansıyacağını ümit ediyoruz. Tüm arıcılarımıza bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Yığılca'nın doğasında yetişen "acı bal", kendine has aromasıyla yöre çiftçisinin gözdeleri arasında yer alıyor.