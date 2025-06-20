Yığılca Belediyesi Yeni Hizmet Araçlarını Tanıttı

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Yığılca Belediyesinde düzenlenen törende yeni alınan ekskavatör ve kamyon tanıtıldı. Belediye Başkanı Selami Savaş, yeni araçların ilçenin altyapı hizmetleri için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca, Gölyaka'da yeni bir antikacı açılışı gerçekleştirildi.

Yığılca Belediyesinde yeni ekskavatör ve kamyon hizmete alındı.

Yığılca Şehir Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, belediyenin hizmet araçları envanterine yeni katılan ekskavatör ve kamyonunun tanıtımını yaptıklarını söyledi.

İş makinalarının ilçenin geleceği için atılan önemli adımın göstergesi olduğunu vurgulayan Savaş, "Yolların bakımı, yeni yolların açılması, su ve kanalizasyon hatlarındaki çalışmalar, park ve bahçelerin düzenlenmesi gibi birçok alanda güçlü ve yeterli ekipmanlara sahip olmak zorunluluktur. Yeni araçlar tam da bu ihtiyacı karşılamak üzere alındı." dedi.

Programa, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Alkan ve Dursun Albayrak, AK Parti İlçe Başkanı Turgut Ilgın, muhtarlar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Gölyaka'da antikacı açıldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde antika dükkanı açıldı.

Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, ilçede yıllardır antika merakıyla bilinen esnaf Şaban Tok'un, kendi çabalarıyla oluşturduğu iş yerinin açılışına katıldı.

Açılış kurdelesi kesen Belediye Başkanı Coşkun, buranın bir müze havasında olup yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olabileceğini ve ilçeye değer katacağını dile getirerek hayırlı olmasını diledi.

Açılışa, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
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