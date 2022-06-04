Yığılca-Alaplı bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı - Haberler

Yığılca-Alaplı bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı Düzce'nin Yığılca ilçesi ile Zonguldak'ın Alaplı ilçesi arasında bulunan bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı. Düzce'nin Yığılca ilçesi ile Zonguldak'ın Alaplı ilçesi arasında bulunan bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı. Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, yaptığı açıklamada, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti. İlçe girişinde bulunan jandarma bölgesinden başlanan çalışmaların Alaplı çıkışına kadar devam edeceğini aktaran Çam, "Bu yolumuzun yenilenmesi talebimiz olmuştu. Ekiplerimiz bugün itibarıyla çalışmalara başladı. Şehir içi ve Yığılca'mıza yakışır bir çalışma olacak. Vatandaşlarımızdan ricam; bu bölgelerde daha yavaş gitmeleri." ifadelerini kullandı. AA / Gökhan Alkan - Güncel Zonguldak Hisarcık Yığılca Alaplı Güncel Haberler

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