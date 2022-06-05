"Yiğidim Aslanım" eseri, İngilizce "Ugly War" adıyla dijital platformlarda yayınlandı - Haberler

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"Yiğidim Aslanım" eseri, İngilizce "Ugly War" adıyla dijital platformlarda yayınlandı

AA - Ahmet Esad Şani - Güncel
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'Yiğidim Aslanım' eseri, İngilizce 'Ugly War' adıyla dijital platformlarda yayınlandı

Zülfü Livaneli'nin bestelediği, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Nazım Hikmet'e ithafen kaleme aldığı "Yiğidim Aslanım" eseri, İngilizce ağıt olarak yeniden düzenlenerek dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Zülfü Livaneli'nin bestelediği, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Nazım Hikmet'e ithafen kaleme aldığı "Yiğidim Aslanım" eseri, İngilizce ağıt olarak yeniden düzenlenerek dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Vibe Global tarafından "Ugly War" (Çirkin Savaş) adıyla videolu ve Türkçe alt yazılı olarak tasarlanan çalışma, dijital platformlarda yerini aldı.

Eser için hazırlanan klip, savaşta çocuğunu kaybeden bir annenin yaşadığı acıyı modern dans ile ifade eden hikayesini konu alıyor.

Kısa film formatında hazırlanan klibin yapımcılığı ve yönetmenliği Özgür Mısral gerçekleştirdi. Ağıdın proje tasarımını ve sözlerini ise Mustafa Topçu yazdı.

AA / Ahmet Esad Şani - Güncel

Bedri Rahmi Eyüboğlu Nazım Hikmet Ran Zülfü Livaneli Güncel Haberler

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