Köprü ve Otoyollarda Garanti Mesaisi Son Ödeme Otoyol AŞ'ye Yapıldı: 5 Milyar Tl

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Muhalefetin sert tepkilerine konu olan yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen köprü ve otoyollara yapılan garanti ödemeler devam ediyor. Bu ay garanti ödemeleri için yoğun mesai verilecek. Son olarak mart ayında, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nu işleten Otoyol AŞ'ye, beş milyar TL düzeyinde garanti kapsamında ödeme yapıldığı, yılın ilk çeyreğinde yapılan ödeme tutarının 18-19 milyar TL'yi bulduğu ifade edildi. Bu yıl ödenecek toplam tutar 101 milyar TL'yi aşacak.

Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale köprüleri ile İstanbul-İzmir, Kuzey Marmara, Malkara-Çanakkale, Ankara-Niğde, Menemen-Aliağa-Çandarlı ve İzmir-Çeşme otoyolları, özel sektör tarafından YİD yöntemiyle inşa edildi. Devlet, bu projelere araç geçiş garantisi verdi. Geçişler, döviz (bazılarında dolar, bazılarında euro) olarak belirlendi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması durumunda aradaki farkı devlet ödüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, YİD kapsamındaki köprü ve otoyollara, 2018'e dek garanti ödemelerini yıllık yapıyordu. İlgili yılın ocak ayı dolar kuru esas alınıyor ve garanti ödemesi izlenen yılın nisan ayında tek seferde yapılıyordu.

2018'de yaşanan döviz krizinin ardından garanti ödemelerinde süre kısaltıldı. Sektörden güvenilir kaynaklar, halen altı ayda bir ödeme yapıldığını, ödemelerin ekim-nisan aylarında yoğunlaştığını söyledi. Kaynaklar, bu yılın ilk üç ayında da değişik projelere garanti kapsamında ödemelerin söz konusu olduğunu belirterek, "Örneğin, mart ayının son haftasında İstanbul-İzmir Otoyolu'nu işleten Otoyol AŞ'ye, beş milyar TL düzeyinde garanti ödendi" dedi. Bu çerçevede, yılın ilk çeyreğinde yapılan ödeme tutarı 18-19 milyar TL'yi buldu.

Yüklü ödeme bu ay

Kaynaklar, YİD modeliyle işletilen köprü ve otoyollara bu ay içinde yüklü ödemelerin gündeme geleceğini belirterek, "Belli sayıda projeye bu ay ödeme yapılacak. Henüz garanti kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin net tutarlar belli değil. Kısa süre içinde belli olur. En geç ay sonunda ödemelerin yapılması bekleniyor" dedi.

Kaynaklar, bu projelere yapılacak ödemelerde bir sorun olup olmadığı sorusu üzerine, "Herhangi bir sorun yok. Ödemeler, zamanında ve düzenli olarak yapılıyor" diye konuştu. 2026 yılında köprü ve otoyol projeleri için ödenecek garanti tutarı 101 milyar TL'yi aşacak.

Kaynak: ANKA