Yi Etnik Grubu Meşale Festivalini Kutladı NANJİAN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Nanjian Yi Özerk İlçesi'ndeki Taiping Köyü'nde meşale festivali kutlamasına katılan köylüler, 23 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua) NANJİAN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Nanjian Yi Özerk İlçesi'ndeki Taiping Köyü'nde meşale festivali kutlamasına katılan köylüler, 23 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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