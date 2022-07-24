Yi Etnik Grubu Meşale Festivalini Kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yi Etnik Grubu Meşale Festivalini Kutladı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Yi Etnik Grubu Meşale Festivalini Kutladı

NANJİAN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Nanjian Yi Özerk İlçesi'ndeki Taiping Köyü'nde meşale festivali kutlamasına katılan köylüler, 23 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

NANJİAN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Nanjian Yi Özerk İlçesi'ndeki Taiping Köyü'nde meşale festivali kutlamasına katılan köylüler, 23 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title