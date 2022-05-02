YHT, 29 Nisan'da 29 bin 477 yolcu ile rekor kırdı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, 29 Nisan'da Yüksek Hızlı Trenlerde (YHT) 29 bin 477 yolcu taşınarak, rekor kırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer konulduğu ve kapasite artışına gidildiği anımsatıldı. Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) YHT hatlarında ek seferlerle 10 bin 728 kişilik, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kapasite artışı sağlandığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel