Yetkili: Sinosteel ve China Baowu'nun Yeniden Yapılanması Çin Çelik Endüstrisi İçin Çok Önemli

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çinli bir yetkili Cuma günü, Çin'in Sinosteel Grubu Limited Şirketi ile China Baowu Çelik Grubu Şirketi'nin stratejik yeniden yapılanmasının, Çin'in demir ve çelik sektörünün düzen ve modernizasyonu açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çinli bir yetkili Cuma günü, Çin'in Sinosteel Grubu Limited Şirketi ile China Baowu Çelik Grubu Şirketi'nin stratejik yeniden yapılanmasının, Çin'in demir ve çelik sektörünün düzen ve modernizasyonu açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Çin Devlet Konseyi'nin Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu (SASAC) Başkan Yardımcısı Weng Jieming, bu açıklamayı iki dev çelik üreticisinin yeniden yapılanma töreninde yaptı.

Süreç tamamlandığında Beijing merkezli Sinosteel şirketi, China Baowu'nun yüzde 100 iştiraki haline gelecek.

China Baowu yönetim kurulu başkanı Chen Derong, iki şirketin borç yapılandırması, ticari entegrasyon ve yönetim değişikliğine ilişkin birçok adım atacaklarını ve koordinasyon içinde gelişme potansiyellerinin tam olarak ortaya çıkmasını sağlayacaklarını söyledi.

Baosteel ve Wuhan Demir Çelik şirketlerinin 2016 yılında yeniden yapılandırılmasıyla ortaya çıkan China Baowu, 2021 yılında 120 milyon tona ulaşan ham çelik üretimiyle dünyanın en büyük çelik üreticisi konumunda bulunuyor. Şirket, son yıllarda bir dizi yeniden yapılandırma gerçekleştirdi.

Sinosteel'in internet sitesinde verilen bilgiye göre, 1993 yılında kurulan Sinosteel ise metalürjik maden kaynaklarının geliştirilmesi ve işlenmesinde, metalürjik hammadde ve ürünlerinin ticaret ve lojistiğinde ve ilgili mühendislik teknik hizmet ve ekipmanlarının üretiminde faaliyet gösteriyor.