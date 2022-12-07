Yetkili: Rusya, Batı'nın Fiyat Sınırlamasını Dikkate Alarak Petrol Üretimini Azaltabilir

Novak, fiyat sınırının yalnızca yatırımlarda küresel bir düşüşe, petrol arzında bir kıtlığa ve nihayetinde fiyatlarda daha da büyük bir artışa yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Rusya'nın batısında bir cumhuriyet olan Udmurtya'daki Udmurtya Petrol Şirketi projesinin kuyu sondaj sahası, 2 Haziran 2017. (Fotoğraf: Bai Xueqi/Xinhua)

Novak, fiyat sınırının yalnızca yatırımlarda küresel bir düşüşe, petrol arzında bir kıtlığa ve nihayetinde fiyatlarda daha da büyük bir artışa yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

MOSKOVA, 7 Aralık (Xinhua) -- Rusya'nın enerji işlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Alexander Novak Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Avrupa Birliği (AB) ve G7 Grubu'nun Rus ham petrolünün fiyatını sınırlandırma kararının neden olduğu "belirsiz durumu" göz önünde bulundurarak, petrol üretimini ılımlı bir şekilde azaltma olasılığını dışlamadığını belirtti.

Novak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rus petrolü dünya piyasalarında rağbet görüyor ve alıcısını bulacak... Evet, artık lojistik mekanizmalar ve zincirler değişecek. Yine de burada herhangi bir trajedi görmüyoruz" dedi.

Novak, Moskova'nın suni ve piyasa dışı bir şekilde uygulanan fiyat sınırını kabul etmediğini, bunun da yalnızca yatırımlarda küresel bir düşüşe, petrol arzında bir kıtlığa ve nihayetinde fiyatlarda daha da büyük bir artışa yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Novak, "Ortam daha zorlu, ancak yeni sigorta mekanizmaları, şirketler arasında yeni işbirliği yolları ve yeni ulaşım araçları kullanarak petrol satmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AB üye ülkeleri geçen hafta Rusya'nın deniz yoluyla taşınan ham petrolünün fiyatına varil başına 60 ABD doları sınır koyma üzerinde anlaştı. Petrolün sınırdan daha yüksek bir fiyattan satılması halinde, Rus petrol sevkiyatları için sigorta, finans ve diğer hizmetler yasaklanacak.

Eylül ayında, G7 ülkelerinin maliye bakanları Rus petrolüne tavan fiyat koyma konusunda anlaşmıştı.