Yetkili: Kilimanjaro Dağı'ndaki Doğal Bitki Örtüsünün Yaklaşık Yüzde 2'si Yangında Kül Oldu

DARÜSSELAM, 26 Kasım (Xinhua) -- Tanzanya'da bir yetkili Cuma günü, Afrika'nın en yüksek zirvesi olan Kilimanjaro Dağı'nda geçtiğimiz günlerde çıkan yangınlar yüzünden yaklaşık on gün içinde en az 34,2 kilometrekare büyüklüğünde doğal bitki örtüsünün yok olduğunu söyledi.

DARÜSSELAM, 26 Kasım (Xinhua) -- Tanzanya'da bir yetkili Cuma günü, Afrika'nın en yüksek zirvesi olan Kilimanjaro Dağı'nda geçtiğimiz günlerde çıkan yangınlar yüzünden yaklaşık on gün içinde en az 34,2 kilometrekare büyüklüğünde doğal bitki örtüsünün yok olduğunu söyledi.

Tanzanya Ulusal Parkları (TANAPA) koruma komiseri William Mwakilema, yok olan doğal bitki örtüsünün Kilimanjaro'nun koruma alanının yüzde 1,9'una denk olduğunu söyledi.

Tanzanya'nın kuzeyindeki Arusha kentinde gazetecilere, Afrika'nın en yüksek dağında 21 Ekim ile 1 Kasım tarihleri arasında çıkan yangının etkileri hakkında bilgi veren Mwakilema yangında çok sayıda yılan, kertenkele ve farenin de öldüğünü belirtti.

Mwakilema, çeşitli kamu ve özel kuruluşlardan itfaiyecilerin yangın söndürme çalışmalarında; yüksek rakımda yangınla mücadele edilememesi, yangın çıkan bölgelere ulaşılamaması ve güçlü rüzgarların yangının yayılmasını hızlandırması da dahil olmak üzere birçok güçlükle karşılaştığını söyledi.

Tanzanya'nın önde gelen turistik bölgelerinden olan Kilimanjaro Dağı, deniz seviyesinden yaklaşık 5.895 metre yükseklikte bulunuyor. Her yıl dünyanın dört bir yanından 50.000 kadar gezgin Kilimanjaro'nun zirvesine çıkmayı deniyor.