Yetkili: Çin, Kovid'in Kökeninin İzini Süren Araştırmalarda Elde Ettiği Bulgular Konusunda Şeffaf

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol İdaresi Başkan Yardımcısı ve Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Müdürü Shen Hongbing, Çin'in, SARS-CoV-2'nin kökeninin izini sürmeye ilişkin yaptığı araştırmaların sonuçlarını uluslararası toplumla paylaşma konusunda...

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol İdaresi Başkan Yardımcısı ve Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Müdürü Shen Hongbing, Çin'in, SARS-CoV-2'nin kökeninin izini sürmeye ilişkin yaptığı araştırmaların sonuçlarını uluslararası toplumla paylaşma konusunda şeffaf olduğunu belirtti.

Shen, Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında, Çin'in bu konudaki çabalarını açıklarken, "Kovid-19'un patlak vermesinden bu yana, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile aktif şekilde iletişim kuruyor ve işbirliği yapıyoruz ve SARS-CoV-2'nin kökeninin izinin sürülmesi konusunda Çin'de ortak çalışmalar yürütmek üzere uluslararası uzmanlar göndermesi için DSÖ'yü iki kez davet ettik" dedi.

Ortak çalışmaların ilk aşamasının Wuhan'da başarıyla yürütüldüğünü belirten Shen, Çin'e ilişkin araştırma raporunun yerli ve yabancı uzmanlar ile DSÖ tarafından tam olarak kabul gördüğünü ifade etti.

Shen, "Ortak çalışmaların birinci safhası boyunca Çin, uluslararası uzmanlara virüsün kökeniyle ilgili bütün verileri sağladı ve hiçbir vaka, örnek veya test ile analiz sonucunu gizlemedik" dedi.

Bazı DSÖ yetkilileri ve uzmanlarının geçtiğimiz günlerde araştırma sonuçlarını reddetmesine değinen Shen, bunun bilim ruhuna ters düştüğünü ve köken takibine katılan bilim insanlarına hakaret olduğunu söyledi.

Shen, böyle bir hareketin meseleyi siyasileştirdiğini, ayrıca Çin ve bütün dünyadaki bilim çevreleri tarafından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çin'in ortak çalışmaların ilk aşamasının sona ermesinin ardından araştırma sonuçlarını uluslararası bilim camiasıyla paylaşmaya devam ettiğini söyleyen Shen, sonuçların yurtiçi ve yurtdışındaki akademik dergilerde yayımlandığını sözlerine ekledi.

Wuhan'daki ortak çalışmalara katılan Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde araştırma görevlisi olan Zhou Lei, Çinli uzmanların erken aşamalardan itibaren Kovid-19 vakalarına ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere tüm veri ve materyalleri yabancı meslektaşlarıyla paylaştığını belirtti.

"Bilgileri paylaştık ve derinlemesine ortak analiz ve araştırma yaptık. Sonuçlar tüm uzmanlar tarafından kabul gördü" diyen Zhou, Kovid-19'un kökeninin izini sürmenin, tek bir ülkenin çabalarıyla gerçekleştirilemeyeceğini ve küresel bilim çevrelerinden yoğun çaba gerektirdiğini kaydetti.

Zhou, DSÖ'nün küresel çapta köken izi sürme çalışması düzenleyebileceği ve bu konuda bilime dayalı, titiz ve adil kalacağına ilişkin umudunu ifade ederken, böylece köken izini sürme çabalarının ikna edici bir sonuca ulaşabileceği sözlerine ekledi.