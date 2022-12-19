Yetkili: Çin Ekonomisi 2023'te Bağımsız Bir Yükseliş Rotası Görecek

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'de üst düzey bir yetkili, dünyada büyüme 2023'te muhtemelen önemli ölçüde zayıflayacak olsa da, Çin ekonomisinde genel bir toparlanma ile birlikte bağımsız bir yükseliş rotası görülmesinin beklendiğini söyledi.

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'de üst düzey bir yetkili, dünyada büyüme 2023'te muhtemelen önemli ölçüde zayıflayacak olsa da, Çin ekonomisinde genel bir toparlanma ile birlikte bağımsız bir yükseliş rotası görülmesinin beklendiğini söyledi.

Mali ve Ekonomik İşler Merkez Komitesi ofisi yetkilisi, geçen hafta gündemi belirleyen Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bu parlak beklenti, optimize edilmiş salgınla mücadeleye, etkili büyüme yanlısı politikalara ve bu yılki düşük tabana bağlanabilir.

Yetkili, 2023'ün ilk yarısında, özellikle ikinci çeyrekte daha hızlı bir toparlanma öngörüsünde bulunarak, Çin'in Kovid-19'la gelişmiş mücadelesinin ekonomi üzerinde büyük bir olumlu etki yaratacağını söyledi.

Yetkili, ülkenin talebi artırma ve yapısal iyileştirmeyi teşvik etme konusundaki mevcut politikalarını gelecek yıl sürdüreceğini ve gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda yeni önlemler alacağını söyledi.

Yetkili, bu yıl beklenenden düşük gerçekleşen büyüme göz önüne alındığında, ekonomi normal büyümeye döndüğü sürece baz etkisinin gelecek yılki ekonomik verilere destek sağlayacağını söyledi.

Çin ekonomisi yurtiçinde ve yurtdışında birçok güçlükle karşı karşıya kalsa da, güçlü esnekliği, muazzam potansiyeli ve büyük canlılığı sayesinde ülkenin sağlam temelleri değişmeden kalıyor.

Yetkili, gelecek yıl ekonomik toparlanmayı desteklemek için mali, parasal, endüstriyel, bilimsel, teknolojik ve sosyal alanlarda politika desteği oluşturulacağını söyledi.

Çin, proaktif maliye politikasını daha etkili bir şekilde hızlandıracak ve mikro ve küçük işletmelere, teknolojik yeniliklere ve yeşil kalkınmaya yönelik daha güçlü destekle ihtiyatlı para politikasını hedefli ve etkili hale getirecek.

Yetkili, çeşitli politikaların daha güçlü koordinasyonunun, yüksek kaliteli kalkınmayı ilerletmek için birleşik bir güç oluşturacağını söyledi.