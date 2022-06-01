Yetkili: Çin'de Enerji Arzı Bu Yıl Genel Olarak İstikrarlı Seyretti - Haberler

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Genel Sekreteri Zhao Chenxin Salı günü yaptığı açıklamada, ülkedeki enerji arzının artan dış baskıya rağmen bu yıl genel olarak istikrarlı seyrederek, iyi durumda olduğunu bildirdi. Zhao yaptığı açıklamada, "Yaklaşan yaz dönemindeki enerji arzında yaşanacak artış için istikrarlı ve düzenli enerji tedarikini garanti edebileceğimizden eminiz" dedi.

Basın toplantısında konuşan Zhao, Nisan ayı sonuna kadar Çin'in toplam kurulu enerji üretim kapasitesinin yaklaşık 2,41 milyar kilovata ulaştığını ve yaz mevsimi öncesinde de 2,45 milyar kilovata ulaşmasının beklendiğini kaydetti. Hükümetin, ülkenin ana enerji kaynağı olan kömür üretimini artırmak için harekete geçtiğini belirten Zhao, ülkedeki kömür üretiminin bu yılın ilk dört ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artışla 1,45 milyar tona ulaştığını söyledi. Zhao, petrol ve doğalgaz konusunda ise hükümetin artan uluslararası petrol fiyatlarına tepki olarak gösterdiği çabalar sonucunda, Çin'in büyük petrol ve doğalgaz kuruluşlarındaki stokların yüksek seviyede seyrettiğine işaret etti.

Zhao hükümetin ayrıca, üretime dönük gaz işletmeleri ile satışa dönük müşterileri arasındaki gaz tedarik anlaşmalarını kolaylaştırarak, bu yılki kış ısıtma sezonuna önceden hazırlandıklarını söyledi. Söz konusu anlaşmalar, geçen yılki tedarik hacminden daha fazla miktarda gaz içeriyor. Hükümetin daha önce yaptığı açıklamaya göre, Çin enerji güvenliğini sağlamak için bu yıl fazladan 300 milyon ton kömür üretim kapasitesi ekleme planları yaparken, 1 Mayıs 2022 ile 31 Mart 2023 tarihlerinde kömür ithalatı vergiden muaf tutuldu.

Xinhua / Güncel