Yetkili: Çin, 2023'te Genel Ekonomik İyileşme Sağlayacağından Emin

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey ekonomik planlama kuruluşundan bir yetkili, Çin'in sahip olduğu daha iyi temeller ve büyümeyi destekleyen daha fazla avantajıyla 2023'te genel bir toparlanma sağlayacağından ve ekonomik performansında iyileşme elde edeceğinden emin olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey ekonomik planlama kuruluşundan bir yetkili, Çin'in sahip olduğu daha iyi temeller ve büyümeyi destekleyen daha fazla avantajıyla 2023'te genel bir toparlanma sağlayacağından ve ekonomik performansında iyileşme elde edeceğinden emin olduğunu söyledi.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhao Chenxin, Çin ekonomisinin son on yılda daha güçlü kalkınma temelleri oluşturduğunu belirterek, Çin'in ekonomik gücünün bu dönemde tarihi bir sıçrama yaptığını ve ekonomik toplamını küresel ekonominin yüzde 18,5'ine ulaştırdığını söyledi.

Zhao, ülkenin önemli alanlarda ve kilit halkalarda reform yapmaya ve daha yüksek bir seviyede açılmaya devam ederken, yeni yılda pazardaki canlılığı daha da artırarak kalkınma ivmesini güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Zhao, gelecekte sürekli ve daha güçlü büyüme ivmesinin kaynakları olarak kilit ve temel teknolojilerdeki atılımları, stratejik olarak gelişmekte olan endüstrilerin gelişimini ve geleneksel endüstrilerin hızlandırılmış modernizasyonunu vurguladı.

Çin'in yeni yılda da büyümeyi teşvik edecek politikaları güçlendirmeye devam edeceğini söyleyen yetkili, ülkenin makro kontrol önlemlerinin daha da zenginleştirildiğini ve geçmişte çeşitli şoklar ve zorluklardan çıktıktan sonra daha fazla politika araçlarına sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Zhao'ya göre 2023'te Çin, yüksek kaliteli kalkınma için sinerji oluşturmak üzere makro kontrolü yoğunlaştırmak ve çeşitli politikaları koordine etmek için çalışacak ve tüketimin temel rolüne ve yatırımın kilit rolüne tam anlamıyla yer verecek.

Zhao, ülkenin ayrıca özel sektörün büyümesini desteklemeye devam edeceğini, pazara erişimin önündeki engelleri kaldırmayı artırmaya yönelik adımlar atacağını ve özel işletmelerin büyük ulusal stratejik projelere katılımını teşvik ederek zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmaya devam edeceğini söyledi.