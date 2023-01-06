Yetkili: 8 Ocak'tan İtibaren Hong Kong'dan Çin Ana Karasına Geçişlerde Günlük Kota 60.000 Olacak

HONG KONG, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) İdari Amiri John Lee Perşembe günü, 8 Ocak'ta yürürlüğe girecek sınırların yeniden açılışının ilk safhasında her gün 60.000 Hong Kongluya ana karaya giriş izni verileceğini söyledi.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Lee, ana kara yetkilileriyle yapılan istişareler ve Çin'in merkezi hükümetinin onayının ardından, Hong Kong ile ana kara arasındaki sınırların yeniden açılışının ilk safhasının 8 Ocak'tan itibaren yürürlüğe gireceğini ve bu tarihten itibaren her gün Hong Kong'da ikamet eden 60.000 kişinin ana karaya deniz, kara ve hava yoluyla karantina olmadan girişine izin verileceğini söyledi.

Lee'nin verdiği bilgiye göre Hong Kong sakinlerine uygulanacak 60.000 kişilik bu günlük kotanın 50.000'i Shenzhen Körfezi, Man Kam To ve Lok Ma Chau olmak üzere üç kara kontrol noktasına tahsis edilirken, kalan 10.000'i feribot terminalleri, Hong Kong Uluslararası Havalimanı ve Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü'nde kullanılacak.

Buna göre kara kontrol noktalarına tanınan günlük 50.000 kota, ana karada ikamet edenlerden Hong Kong'a gidecekler için de geçerli olacak.

Gerek Hong Kong gerek ana kara sakinlerinin, kotaya tabi yerlerini çevrimiçi başvuru sistemi üzerinden önceden ayırtmaları gerekiyor.

Lee, ana karadan Hong Kong'a dönüş yapan Hong Kongluların ve Hong Kong'dan kuzeye dönen ana kara sakinlerinin kota düzenlemesinden muaf olacağını söyledi.

Lee, HKSAR yönetiminin sınırların yeniden açılışının bu ilk safhasının nasıl gittiğini izleyeceğini ve yeniden açılışın güvenli, düzenli ve sorunsuz yürümesi için kota artışının ne zaman yapılacağına karar vermek üzere ana kara yetkilileriyle temasta olacağını sözlerine ekledi.