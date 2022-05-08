KIRŞEHİR (İHA) - Yetiştirdiği öğrencilerin 'Nurten annesi' oldu: " Anneler Günü'nde öğrencilerim mesaja boğuyor"

KIRŞEHİR Kırşehir'de 25 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Nurten Büyüksaraçoğlu, Anneler Günü'nde de öğrencilerinin mesajları anıları ve fotoğraflarıyla yaşıyor.

Kırşehir Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra 1970 yılında ilk görev yeri olan Mucur ilçesi Budak köyüne atanan Saraçoğlu, mesleğine başladığı gün öğrencileri ile çektirdiği fotoğraf ile emekli olduğu gün öğrencileriyle çektirdiği fotoğrafları hala saklıyor. Saraçoğlu kendi çocukları ve torunlarının yanı sıra öğrencilerinin de annesi olma özelliğini saygı, sevgi ve merhamet duygusundan kaynaklı olduğunu söyledi. Emekli olduktan sonra da öğrencilerinden kopamadığını ve çocuklarının eğitim faaliyetleri için Yardım Sevenler Derneğine girdiğini anlatan Saraçoğlu; "Binlerce öğrenciye hem annelik yaptım hem öğretmenlik yaptım. Pek çok öğrenci yetiştirdim. Onların da sevdiği bir anne ve öğretmen oldum" dedi.

Enerjisini hiç yitirmedi

Yaşam ve eğitim enerjisini emekli olduktan sonra da yitirmediğini belirten Saraçoğlu; "Yardım Sevenler Derneği ile 45 öğrenciye burs imkanı sunuyoruz. Bu süreç beni mutlu ediyor. Öğrencilerimi de kendi çocuklarımdan ayrı tutmadım. İnsanlığa sevgi ve saygıyı aşılarsak çocuklarımızı o zaman eğitmiş oluruz. Günümüzün en büyük sorunu olan internet bağımlılığından da çocuklarımızı ilgi, sevgi ve şefkat ile kurtulabiliriz "diye konuştu.

Saraçoğlu, mesleğine başladığı öğrencileri ve emekli olduğu öğrencileri ile de oluşturulan sosyal medya platformları üzerinden görüşüyor.