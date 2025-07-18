YetimSev Vakfı'ndan Takdir Alan Öğrencilere Tablet Hediye
Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev), eğitimde başarı gösteren 32 öğrencisine tablet hediye etti. Vakfın mütevelli heyeti, takdir belgesi alan öğrencilerle bir araya gelerek hediyeleri takdim etti.
Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) tarafından takdir alan 32 öğrenciye tablet hediye etti.
Vakıf binasında, YetimSev Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ülkü, Afyonkarahisar'da başarı gösterip taktir alan öğrencilerle bir araya geldi.
Ülkü ve mütevelli heyeti üyeleri, hayırsevelerce alınan 32 tableti yetim ve öksüz çocuğa takdim etti.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Ülkü, "YetimSev, eğitimde başarı gösteren öğrencileri destekliyor. Vakfımıza kayıtlı ve takdir belgesi alan 32 öğrencimize tablet hediye ettik. Bütün öğrencilerimize hayırlı olsun. İnşallah başarıları devam eder. Hayırseverlerimize de teşekkür ediyoruz."ifadesini kullandı.