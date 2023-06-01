Yetim ve Öksüzler İçin Pastacılık Kursu

Yetim ve Öksüzler İçin El Ele Derneği tarafından düzenlenen pastacılık kursunda yetim çocuklar pasta ve poğaçalar pişiriyor. Üretilen ürünler her gün yetimlere ulaştırılırken, satıştan elde edilen gelir de yetimlere katkı sağlıyor.

Yetim ve Öksüzler İçin El Ele Derneğince düzenlenen pastacılık kursunda yetim çocukların pişirdiği pasta ve poğaçalar kendileri gibi anne babası olmayan çocuklara ikram ediliyor.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Baktemur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yetim çocukları geleceğe hazırlamak, bir meslek sahibi olabilmelerini sağlamak için bu projeyi başlattıklarını bildirdi.

15 yaş üzerindeki çocukların yaş ve kuru pasta kursunda uygulamalı eğitim aldığını anlatan Baktemur, "Ürettiğimiz yaş pasta, simit, poğaça her gün yetimlere ulaştırılıyor. Pasta siparişiyle yapılan satıştan elde edilen gelir de yetimlere katkı oluyor." dedi.

Baktemur, kursiyerlerin verilen 6 aylık eğitimden sonra bir yerde çalışabileceğini, daha sonra 6 aylık bir eğitime daha katılıp iş yeri açabilmek için sertifika alabileceğini söyledi.

Hatay'dan gelen depremzede kursiyer Ahsen Dalgıç, pastacılığı meslek edinerek, kendi pastanesini açmayı hedeflediğini söyledi.

Pasta eğitmeni Engin Kayabaşı da kursiyerlerin lise çağında olduğunu, çocukların bir meslek sahibi olmanın mutluluğunu yaşamaları için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.