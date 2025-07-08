Yetim ve Engelli Muhtaç Aylığı Artırıldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, yetim ve engelli muhtaç aylığını 6 bin 340 liradan 7 bin 326 liraya yükseltti. Toplamda 6 bin 946 vatandaş bu destekten yararlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) verilen yetim ve engelli muhtaç aylığı, 6 bin 340 liradan 7 bin 326 liraya yükseltildi.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin vakfiyelerinde yer alan şartlar doğrultusunda tahsis edilen yetim ve engelli muhtaç aylıklarının yeni tutarları belirlendi.

En az yüzde 40 ve üzeri engellilik raporu bulunan muhtaç vatandaşlar ile anne ve babası hayatta olmayan ihtiyaç sahibi çocuklardan toplamda 6 bin 946 vatandaşın yararlandığı yetim ve engelli muhtaç aylığı, 6 bin 340 liradan 7 bin 326 liraya yükseltildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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