Yetim Vakfı, Türkiye ve 21 ülkede binlerce çocuğa kırtasiye desteği sağladı

Yetim Vakfı, 'İyilik zili çalıyor' sloganıyla başlattığı kırtasiye destek kampanyasıyla deprem bölgesi başta olmak üzere Türkiye ile 21 ülkedeki binlerce çocuğa eğitim seti dağıttı.

Yetim Vakfı, "İyilik zili çalıyor" sloganıyla başlattığı kırtasiye destek kampanyasıyla deprem bölgesi başta olmak üzere Türkiye ile 21 ülkedeki binlerce çocuğa eğitim seti dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim döneminden haftalar önce "İyilik zili çalıyor" sloganıyla kırtasiye destek kampanyası başlatıldı.

Türkiye'yle birlikte 21 ülkeyi içine alan kampanya kapsamında dağıtımların ilk etabı, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde tamamlanarak yetim, öksüz, dezavantajlı çocukların eğitim ihtiyaçları karşılandı.

Vakfın çalışmaları kapsamında, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi yetim çocuklara ulaştırılmak üzere 22 bin 530 eğitim seti hazırlandı.

Söz konusu eğitim setleri içerisinde çanta, kalemlik, defter takımları, kurşun kalem, tükenmez kalem, kırmızı kalem, boya kalemleri, silgi, kalemtıraş, cetvel takımı ve matara ile çocukların yaşlarına uygun kitaplar yer aldı.

Bu setler sayesinde bir öğrencinin yıllık kırtasiye ihtiyacının karşılanması planlandı. Hayır sahiplerinden gelen yardımlarla hazırlanan çantalar, konteyner kentlerde yaşamakta olan depremzede çocukların yüzünü güldürdü.

Yetim Vakfının deprem bölgesinde başlayan kırtasiye dağıtımları kapsamında Malatya'da 700, Adıyaman'da 1750, Kahramanmaraş'ta 700, Gaziantep'te 700, Kilis'te 500 ve Hatay'da ise 4 bin 100 okul çantası içinde kırtasiye seti dağıtıldı.

İstanbul ve Ankara'da ise aralarında depremzedelerin de bulunduğu 2 bin 500 çocuğa kırtasiye malzemesi hediye edildi.

???????Vakıf, kırtasiye setlerinin yanı sıra deprem bölgesinde 2 bin çocuğa tablet ve kulaklık, okullara da hoparlör sistemleri ulaştırdı. Böylece öğrencilere ve okullara 7 bin 141 parça elektronik eşya teslim edilmiş oldu.

Yetim Vakfı böylece yurt içi eğitim faaliyetleri kapsamında toplam 13,5 milyon lira değerindeki kırtasiye ve elektronik eşya yardımlarını köy okullarına kadar ulaştırdı.

Kırtasiye setleri Suriyeli yetimleri de sevindirdi

Yetim Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin yaptırdığı briket evlerde hayat mücadelesi veren Suriyeli yetim çocuklara da eğitim setleri dağıttı.

Vakfın himayesine aldığı Suriye'nin Azez bölgesinde 1310, İdlib bölgesinde 3 bin 690 olmak üzere toplam 5 bin çocuğa okul çantası hediye edildi. Bölgedeki İhtimlat-1, İhtimlat-2, Kefra ve Tilalin yetim aile yerleşkelerine 1310, Kefra Lusin Kampı'na 420, Marmara Okulu'na 870, İstanbul Sitesi'ne 350 kırtasiye seti dağıtıldı.

Ayrıca, Selamet, İdlib ve Maarrat Mısrin'e 500'er, Binniş'e 350, Ariha'ya 200 kırtasiye seti ulaştırıldı. Suriye'deki kırtasiye yardımlarının maddi karşılığı ise 2,5 milyon lirasını buldu.

Yetim Vakfı, Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra Afganistan, Arakan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çad, Filistin, Irak, İran, Lübnan, Kuzey Makedonya, Mali, Somali, Sri Lanka, Togo, Tunus ve Yemen olmak üzere 19 ülkede daha yetim çocuklara 6 bin 580 kırtasiye paketi ulaştıracak.

Vakfın, yurt dışı eğitim faaliyetleri kapsamında Suriye ile birlikte toplamda 7 milyon 112 bin liralık kırtasiye yardımı yetim çocukları sevindirecek.